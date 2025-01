Basel: Wirtschaftsexperten senken Prognose fürs neue Jahr

Weltwirtschaft unter ihrem Potenzial

Die Weltwirtschaft bleibe unter ihrem Potenzial, und die geopolitischen Risiken seien zahlreich, begründet BAK Economics ihre vorsichtigere Haltung und verweist gleichzeitig auf „ungewöhnlich hohe Prognoserisiken“. Mit der Rückkehr von Donald Trump als Präsident der USA drohten massive Verwerfungen im Welthandel und die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten könnten preistreibende Effekte auf die Rohstoffmärkte haben. Die angespannte politische Lage in Deutschland und Frankreich komme noch hinzu.

BAK dämpft Pessimismus

Die Schweiz verfüge aber über solide Stabilisatoren, die das Wachstum unterstützen sollten, dämpft das BAK allzu großen Pessimismus. Die Zinsen in der Schweiz dürften demnach weiter sinken, während der Franken stark bleibt. Außerdem erwarten die Ökonomen eine Inflation auf niedrigem Niveau, was steigende Reallöhne ermöglicht, sowie eine anhaltend rege Einwanderung. Die BAK-Prognose für die Inflation in den Jahren 2025 und 2026 liegt jeweils bei 0,4 Prozent. Die Arbeitslosenquote dürfte hingegen wegen der anhaltenden Industrieschwäche auf 2,8 Prozent in diesem Jahr ansteigen und 2026 gar auf 2,9 Prozent.