Basel Wo einst die Römer lebten

Römische Speisen

Ein weiterer Höhepunkt des Römerfestes ist die kulinarische Vielfalt. Besucher können an mehreren Ständen römische Spezialitäten probieren. Darunter Braten, parthische Hähnchen, lucanische Bratwürste, Honigwein, römischer Linseneintopf und Schafkäseaufstrich (Moretum). Insgesamt sind 15 Essens- und Getränkestände mit Picknickplätzen auf dem Festgelände verteilt, wie aus der Ankündigung hervorgeht. Neu ist in diesem Jahr ein kostenloses Angebot für Menschen mit Hörbehinderung. Am Sonntag wird neben einer Führung auf dem Festgelände die Hauptshow im Theater „Panem et Circences“ simultan von einem Dolmetscher in Gebärdensprache übersetzt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Organisatoren empfehlen. Tickets im Vorfeld online zu beziehen, um langes Anstehen an der Kasse zu vermeiden. Mit einem Online-Ticket gelangt man direkt auf das Festgelände.

Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.roemerfest.ch.