Basel Wo Frau Fasnacht zuhause ist

„Wir haben die „Fasnachtsstuube“ am 1. November 2019 eröffnet“, sagt Patrick Allmandinger. Der Betrieb lief gut, dann aber kam Corona und der Laden musste geschlossen werden. „Aber jetzt kommen die Leute wieder, und es geht aufwärts“, ist der Comedian zuversichtlich. Größere Gruppen ab 15 Personen sollten aber nicht spontan kommen, sondern sich vorher anmelden.

In der „Gaststätte“ setzt sich das fort, was man draußen schon erahnen kann. Das Licht an den Plätzen scheint durch Laternen, wie man sie vom Morgestraich her kennt. Wer geradeaus läuft, passiert das „Museumsgässli“, wo hinter Vitrinen alte Larven aus Wachs und Tuch (die älteste ist von 1912), Fasnachtsfiguren aus Porzellan, Fasnachtsszeitungen und ein Buch mit Basler Trommelmärschen ausgestellt sind. Sie stammen aus der Sammlung von „Fasnachtsstuube“-Miteigentümer Rolf Tschan und von Privatleuten.

Fasnacht wichtig für Basel

Stolz ist Allmandinger auf die alten Schnitzelbanklarven, die ihm von Enkeln von Schnitzelbänklern zur Verfügung gestellt wurden. „Diese Larven sieht man nur noch hier“, betont Allmandinger. Um die Gastststätte auch international bekannt zu machen, arbeiten er und Tschan mit der Basler Touristeninformation zusammen. Bei ausgewählten Stadtführungen wird auch die „Fasnachtsstuube“ besichtigt. Sie ist ja nicht nur eine Beiz, sondern auch ein kleines Museum.

„Die Fasnacht ist wichtig für Basel. Sie ist der drittgrößte Wirtschaftszweig in der Stadt“, weiß Allmandinger. Wenn der Morgestraich nächstes Jahr wieder stattfindet, will er ihn in seinem dann komplett abgedunkelten Lokal auf dem Fernseher zeigen. Das wäre eine Premiere für die „Fasnachtsstuube“, denn trotz ihres vierjährigen Bestehens hat sie die Fasnacht selber noch nicht erlebt.

Lange Bühnenkarriere

Allmandinger ist für seine Lokal-Gründung auch bereits ausgezeichnet worden. Die Walter Pfister-Stiftung verlieh ihm 2019 ihren „Humorpreis“, weil „Almi“ durch seine „Stuube“ die Fasnachtsszene bereichert. Durch seinen „multifunktionalen Showroom“ würden Touristen und fasnachtsbegeisterte Einheimische in die Spezialitäten der Basler Fasnacht eingeweiht, hieß es bei der Preisvergabe.

Wenn er sich nicht um sein Lokal kümmert, ist Allmandinger, dessen Bühnenkarriere vor mehr als 30 Jahren begann, mit seinem aktuellen Programm in der Schweiz und manchmal auch in Deutschland unterwegs. Es dauert sicherlich nicht mehr lange, bis man ihn wieder im TAM-Theater in Weil am Rhein oder auf der Alemannischen Bühne in Freiburg erleben kann.