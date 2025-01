Basel: Wo in Basel im neuen Jahr gebaut wird

Arbeiten am Kulturkomplex gehen weiter

Derweil werden im St-Johann-Quartier die Arbeiten am Kulturkomplex fortgeführt. Dort werden dereinst das neue Staatsarchiv und das Naturhistorische Museum einziehen.

Zoo baut neues Parkhaus und vergrößert Fläche

Auf der Agenda steht zudem die Weiterentwicklung des 150 Jahre alten „Zollis“. So wird am Erdbeergraben bis September 2027 ein Parkhaus entstehen. Baustart ist in wenigen Tagen, wie der Zoo Ende November mitteilte. Das Parkhaus wird auf vier Geschossen 286 Parkplätze bieten – doppelt so viele wie heute. Anstelle der jetzigen Parkplätze wird der der Zoo Kuppelbauten errichten, die den Artenreichtum des Tropengürtels zeigen werden. Unter anderem wird ein Becken für Seekühe eingerichtet werden. In den nächsten 25 Jahren soll der Zoo um ein Fünftel wachsen und neue Tiere beheimaten.

Neues Laborgebäude für die Biomedizin

Startschuss für die Rohbauarbeiten am Laborgebäude des Departements Biomedizin der Uni Basel auf dem Schällemätteli: Die Bauarbeiten begannen bereits im September 2023, bis 2030 soll das Gebäude betriebsbereit sein. Es wird das in die Jahre gekommene Biozentrum ersetzen. Gemeinsam mit dem neuen Biozentrum soll es künftig das gesamte Departement Biomedizin beherbergen, das derzeit auf fünf Standorte in der Stadt am Rheinknie verteilt ist.