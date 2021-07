Basel Wo nur der Moment zählt

Für Fährmann André Reymond begann alles vor etwa 25 Jahren. Nach einer Auszeit vom Beruf des Geschäftsführers einer sozialen Institution pflegte er die nie rosten wollende Liebe zum Wasser immer weiter. Schon im zarten Alter von 16 Jahren fuhr er Weidling, eine Art Flachboot, das mit Stehrudern fortbewegt wird.

Bandbreite des Lebens

In dieser ganzen Zeit hat er viel erlebt. Hochzeiten, Taufen und Abdankungen und auch ganz persönliche Geschichten. „Von Schicksalsschlägen wie dem Zerbrechen eines Geschäftes oder Liebeskummer war beinahe alles dabei.“ In den drei bis fünf Minuten Fährfahrt verdichte sich so manche Lebensgeschichte und werde greif- und fühlbar. Ob immer alles wahr ist, steht auf einem anderen Blatt. „Verzell du das em Fährimaa! (Erzähl das dem Fährmann!)“ Dieser alte Spruch geht darauf zurück, dass in früheren Zeiten auch unter starkem Alkoholeinfluss so manche Geschichte an den Haaren herbeigezogen wurde. Fährmänner seien schon „spezielle Typen“, sagt Reymond mit einem schelmischen Augenzwinkern. Der Alkoholkonsum sei aber heute kein Kennzeichen der Fährfahrten mehr, sagt er lachend.

Das Lachen wiederum finde so mancher auf der Fähre wieder, nachdem er es im Leben verloren habe. Nämlich dann, wenn die Persönlichkeit gesehen werde, statt irgendwelcher äußerlicher Merkmale. „Man muss immer den Menschen sehen“, sagt Reymond. Vor kurzem habe er einen jungen Rumänen kostenlos ans andere Ufer gesetzt. Der Mann habe so fasziniert aufs Wasser geschaut, dass des Fährmanns Herz erweichte. Der junge Mann gab zu verstehen, dass er kein Geld habe. So durfte er ohne Bezahlung an Bord gehen. „Diese kindliche Freude war es wert. Er war sehr dankbar.“

Reymond gibt sich enttäuscht über viele Menschen, die kein Mitgefühl haben und sich ihrer Privilegien nicht bewusst sind. Auf der Fähre bleibe das alles draußen. Menschen in diesem Zustand zu erleben, sei etwas Besonderes.

Entschluss für Neuanfang

Manch einer fasse auf der Fähre den Entschluss für einen Neuanfang, ob privat oder beruflich. Und er ist als Fährmann mit dabei, wenn sich die Menschen öffnen. Im Gegensatz zu anderen Fähren kämen bei ihm weniger Touristen, sondern mehr Bewohner der nahen Quartiere. „Es kommen viele Ausländer und Familien mit Kindern.“

So mancher höre zum ersten Mal seit langem das Wasser wieder murmeln und spüre den Wind auf der Haut. Das Gespür für die Natur sei heutzutage vielen Menschen abhanden gekommen. „Aber sie merken, dass etwas fehlt.“ Deshalb, so der Fährmann, steigen die Passagierzahlen auch seit Jahren. Der ganze Alltagsstress bleibe am Ufer, und auf dem Wasser gebe es nichts außer den Moment. „Das ist wie eine Insel im Getriebe der Stadt“, unterstreicht er den Wert der Fährfahrt.

Corona hat dem eine kleine Delle verpasst, wie vielen anderen Branchen auch. Jedoch habe keiner der Fährleute wegen der Pandemie die Segel streichen müssen. Es gab Entschädigungen. „Es geht uns immer noch gut“, gibt sich Reymond zufrieden. Vom Wind gebläht steht die Ueli-Flagge in der frischen Luft. Eine Minute darauf macht Reymond die Fähre zum Anlegen klar. Neue Gäste kommen und mit ihnen vielleicht neue Geschichten. „Es ist ein ständiger Austausch“, sagt er und stößt die Fähre wieder vom Ufer ab.