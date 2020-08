Basel Wo Patienten ihr letztes Hemd gaben

Für die Archäologen ist immerhin klar, dass es sich bei den Skeletten um ehemalige Patienten handeln muss. „Derzeit sind aber noch kaum weitere Aussagen möglich, da die Knochen erst geborgen wurden und noch ungewaschen sind“, erklärt die Expertin Dagmar Bargetzi. „Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich beim ersten Skelett um eine männliche Person, die im Alter von 18 bis 21 Jahren verstorben ist. Auch beim zweiten Skelett handelt es sich wohl um einen Mann. Weitergehende Aussagen werden erst nach einer anthropologischen Untersuchung möglich sein.“ Die menschlichen Gebeine werden als Nächstes gewaschen, getrocknet und sorgfältig verpackt, sodass sie für eine nachfolgende anthropologische Untersuchung bereit sind.

Wahrscheinlich ist, dass es sich um Bedürftige handelt, wie dem Basler Stadtbuch zu entnehmen ist. Denn das Krankenhaus stand nur Armen offen, die diesem beim Eintritt ihr gesamtes Hab und Gut überlassen mussten. Konnten die Patienten das Krankenhaus wieder verlassen, sollen die ehemaligen Patienten ihren Besitz wieder zurückerhalten haben.

Bis ins 19. Jahrhundert hinein unterschieden sich die Aufgaben eines Spitals grundlegend von den heutigen, erfährt der Leser. So war das Kriterium für eine Aufnahme nicht die Krankheit eines Patienten (außer bei Lepra, wo eine Isolierung des Kranken erzwungen wurde), sondern seine Bedürftigkeit. Das Krankenhaus war während Jahrhunderten ein Ort, wo Alte, Arme, Obdachlose und Bettler Pflege und Heilung fanden. Vermögende ließen sich indes zuhause gesund pflegen.

Spital für Bedürftige

Die Toten unter dem Asphalt der Freien Straße starben also ohne jeglichen Besitz, der nach dem Tod der Betroffenen dem Spital zukam. Damit alleine konnte sich das Krankenhaus nicht finanzieren, es war auch auf Spenden und Opferstöcke der Kirchen angewiesen. Über die Jahrhunderte wuchs das Spital, und noch bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts wurden zwischen Barfüßerkirche und Freier Straße kranke Bedürftige gepflegt. Dann wurde es zu eng, und das Spital wurde in den Markgräflerhof, die ehemalige Basler Residenz der Markgrafen von Baden, an der heutigen Hebelstraße umgesiedelt.

Laut Bargetzi soll es bei den Arbeiten in der Freien Straße nicht zu Verzögerungen kommen: „Wir haben mit solchen Funden gerechnet. Deshalb wurden sie im Zeitplan der Erneuerung bereits berücksichtigt. Da die Freie Straße ursprünglich schmaler gewesen ist, werden in den Leitungsgräben weiterhin Reste spätmittelalterlicher Gebäude zum Vorschein kommen.“ Zudem verlief die römische Straße in diesem Bereich, weshalb die Wissenschaftler auch den Straßenkoffer der römischen Straße in den kommenden Monaten dokumentieren wollen. Außerdem sei mit frühmittelalterlichen Funden zu rechnen, allerdings erst in ein bis zwei Jahren, weiß die Expertin.