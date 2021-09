Basel Wo Superman Darth Vader trifft

Dabei geht es nicht um das Aufstellen eines neuen Besucherrekords. Bei der bisher letzten Auflage der Fantasy Basel im Jahr 2019 streiften mehr als 50 000 Besucher über drei Tage verteilt durch die Messehallen. Dass diese Marke geknackt wird, ist unter den derzeitigen Pandemie-Bedingungen unrealistisch, sagt van Essel. „Aber wir wollen die Fantasy-Community zusammenbringen, und dass die Sehnsucht nach Gemeinschaftserlebnissen groß ist, zeigen uns die Anfragen und Kommentare, die wir im Internet erhalten haben.“

Die Gemeinschaft ist groß und durchaus divers: Zwar sei das Gros der Besucher unter 30, aber es finden sich etwa in der Gaming-Szene auch viele ältere Besucher, die sich danach sehnen, Computerspiele aus ihrer Jugend wieder zu zocken. Auch beim Cosplay, bei dem es darum geht, eine Figur aus Film, Fernsehen, Comic oder Computerspiel im Aussehen möglichst genau nachzuahmen, ist die Zahl der Interessenten keineswegs auf ein gewisses Alter beschränkt. „Es gibt in der Szene 70-Jährige, die hoch angesehen sind“, schildert van Essel seine Erfahrungen. Ebenso sei die Szene international: Etwa 60 Prozent der Besucher an der Fantasy Basel kommen aus der Schweiz, aber ebenso reisen Interessierte bis aus der Gegend von Frankfurt oder Mailand an. Auch Australier seien am Rheinknie zu Besuch, sagt der Mit-Organisator der Fantasy Basel.

Wahrnehmung ändert sich

Dass sich in den vergangenen Jahren auch die öffentliche Wahrnehmung von Cosplayern und generell von Film- und Comicfans gewandelt hat, das bestätigt van Essel auf Nachfrage. „Innerhalb der Szene selbst hat sich nicht so viel geändert, aber während etwa Cosplayer oder Science Fiction-Fans früher als sogenannte Nerds oftmals belächelt wurden, werden sie mittlerweile von einer breiten Öffentlichkeit wahrgenommen und akzeptiert.“ Umgekehrt öffne sich auch die Szene selbst stärker für die Öffentlichkeit, ein Auftritt im Fernsehen etwa sei in der Szene längst nicht mehr verpönt.

Wenngleich es bei den Besucherzahlen nach derzeitigem Stand keine Restriktionen gibt, steht die Fantasy Basel 2021 doch im Zeichen der Corona-Pandemie. So gilt die 3G-Regel, sprich: rein kommt nur, wer – ab 16 Jahren – geimpft, negativ getestet oder genesen ist. In der Halle 2 der Basler Messe wird ein Testzentrum eingerichtet.

Stargäste reisen an

Angesichts der Reiserestriktionen, die für Schweiz-Besucher aus Übersee gelten, freut sich van Essel umso mehr darüber, dass wieder einige Stargäste aus Film und Fernsehen nach Basel kommen. So wird etwa „Superman“-Darsteller Dean Cain aus der TV-Serie „Superman – Die Abenteuer von Lois & Clark“ (1993 bis 1997) vor Ort sein und der Jury eines Malwettbewerbs angehören. Weitere Namen sollen in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden.

Weitere Informationen: Die Fantasy Basel findet vom 8. bis 10. Oktober in der Messe Basel, Messeplatz 10, statt. Nähere Informationen zum Programmablauf sowie Tickets gibt es im Internet unter www.fantasybasel.ch und unter www.starticket.ch.