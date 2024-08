Basel: Wo Verlorenes wieder auftaucht

Blech und Glasscherben

Während sich an diesem Sommertag im August viele Sonnenhungrige am Ufer rekeln und sich die Basler entspannt „dr Bach ab“ treiben lassen, setzt Brunner zum nächsten Tauchgang an: Noch einmal tief Luft holen und ab zum Grund: Nur wenige Augenblicke verschwindet sie unter Wasser. Die Zeit reicht aber aus, um scharfkantige Blechfetzen und Glasscherben aufzulesen. Wenn im Sommer viel los ist, landet jede Menge Abfall im Fluss, moniert die 28-Jährige. Wie sie dazu gekommen ist, im Rhein nach Müll zu tauchen? Am Anfang, vor etwa zwei Jahren, stand eine Scherbe. „In die bin ich reingetreten, und dann entstand die Idee, den Rhein vom Abfall zu befreien.“

Ausgerüstet mit Neoprenanzug, Taucherbrille, Schutzhandschuhen und Schwimmschuhen steigt sie regelmäßig mit Bekannten und Freunden in den Fluss. Mal mehr, mal weniger Helfer – wer gerade Lust und Zeit habe, sei mit von der Partie. Mitmachen könne jeder. Die Gruppe hat sich auch in einem Verein namens „Rheingeworfen“ organisiert. An diesem Tag ist auch ein Magnetfischer dabei. Er steht am Ufer und wirft einen an einer langen Leine befestigten starken Magneten ins Wasser. Wurf um Wurf, bis mal eine Kleinigkeit hängen bleibt.