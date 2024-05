Die Wölfe sind los, seit dem 8. April auch im Tierpark Lange Erlen in Basel. Offiziell eingeweiht worden ist der erste Abschnitt des neuen Wolfsgeheges am 19. April. Nach etwa einen Monat haben sich die drei Wolfsmännchen schon etwas eingelebt, doch das sei insgesamt ein Prozess, für den es Zeit brauche. „Die Wildtierhaltung braucht eine Riesengeduld“, sagt Tierparkleiter Bruno Ris auf Anfrage unserer Zeitung. Doch sie kämen problemlos an Futter und reagierten nicht gestresst auf die Besucher. Die drei Wolfmännchen seien vor nicht ganz einem Jahr im Tierpark Langenberg bei Zürich geboren worden, deshalb sei das Leben im Tierpark für sie keine ganz neue Situation.