Basel Wohnraum für alle sozialen Klassen

Eher geringe Zufriedenheit besteht bei der Sauberkeit, der Lärmsituation, der Verkehrsbelastung und dem Wohnungsangebot. Die Teilnehmer führen als positive Veränderungen in den vergangenen fünf Jahren am häufigsten die Entwicklung des Kultur- und Freizeitangebots an, darunter die Zwischennutzungen am Klybeck-Kai. Negative Veränderungen sehen sie bei Lärm und Verkehr.

Mehr Grünräume werden gewünscht

Aus Sicht der Befragten sollen die neuen Stadtteile Grün- und Freiräume, Zugang zum Rheinufer, Fuß- und Velowege, öffentliche Plätze am Rhein, Lebensraum für Pflanzen und Tiere an Rhein und Wiese sowie Wohnraum bieten. 90 Prozent der Befragten stimmen der Aussage zu, dass Klybeck und Kleinhüningen profitieren, wenn in den neuen Stadtteilen zusätzliche öffentliche Grünanlagen geschaffen werden.

Durch die neuen Stadtteile und das Wegfallen von Industriezonen werden einerseits eine höhere Lebensqualität, mehr Begegnungsmöglichkeiten und ein Gefühl der Zugehörigkeit zum Stadtraum erwartet, andererseits teurere Mieten und Verdrängung.

Ein Drittel besteht aus günstigem Wohnraum

Gleichzeitig sollen aber auch günstige Wohnungen entstehen: ein Drittel für Geringverdiener, ein Drittel für den Mittelstand und ein Drittel für Gutsituierte.

Die ehemalige Ständerätin Anita Fetz (SP) als Vertreterin des Investors Central Real Estate erteilte im vergangenen Sommer politischen Forderungen nach noch mehr günstigen Wohnungen eine Absage: „Diese würden automatisch auf Kosten von Freiräumen und Grünflächen gehen“, erklärte sie gegenüber dem Schweizer Radio und Fernsehen. „Es würde die Investoren dazu zwingen, mit dem restlichen Areal die tiefe Rendite zu kompensieren.“

Umwandlung soll beschleunigt werden

Wie die Basellandschaftliche Zeitung im Februar berichtete, soll die Umwandlung des Klybeckareals beschleunigt werden. Das baselstädtische Bau- und Planungsgesetz erlaubt es nämlich, dass die Regierung eigenständig Parzellen, die weniger als 4000 Quadratmeter groß sind, umzonen darf.

Auf Initiative der Abteilung Stadtentwicklung im Basler Präsidialdepartement soll nun dieses Verfahren eingeleitet werden. Die Initiative „Basel baut Zukunft“ sieht diesen Vorstoß sehr kritisch und fordert bei dem Vorgehen mehr Transparenz, wie sie auf ihrer Homepage schreibt. Dazu hat sie eine parlamentarische Anfrage an die Regierung gestellt mit der Forderung, dass mindestens 50 Prozent der neuen Wohnflächen pro Bebauungsplan dauerhaft in Kostenmiete vermietet werden müssten. In den vergangenen Jahren seien die Marktmieten in Basel im schweizweiten Vergleich, abgesehen von Zürich, überdurchschnittlich gestiegen. Laut Mietpreisindex des Statistischen Amtes seit 2000 um 28,8 Prozent.