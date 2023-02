Basel „Zämme im Taggt“

Derweil ist das beliebteste Thema an der diesjährigen Basler Fasnacht der Klimaschutz, wie Inderbitzin weiter ausführte. 56 Einheiten befassen sich mit Aspekten wie Energieknappheit, Energiesparen, Pestizide, Abfall, Wasserversorgung oder Kleben. Wenn man die E-Mobilität auch noch berücksichtigt, seien es sogar noch mehr Gruppierungen, so die Obfrau. Umweltthemen seien nicht zum ersten Mal ein häufiges Sujet. Man dürfe gespannt sein, wie die Sujets dieses Jahr umgesetzt werden. „Wir freuen uns auf viele kreative und originelle Ideen“. Lokale Sujets sind unter anderem die Abstimmung über die Öffnung der Freizeitgärten, die geplante Schwimmhalle im Musicaltheater und das Schwing- und Älplerfest in Pratteln sowie das tausendjährige Bestehen des Münsters, wie weiter zu erfahren war.

Auf dem zweiten Platz mit 22 Gruppierungen unter den Sujets ist die Debatte um die kulturelle Aneignung. Zwölf Einheiten thematisieren laut dem Fasnachtsfahrplan „Rädäbäng“ die Baustellen in Basel.