Basel: Zahl offener Stellen in Basel sinkt

Im Stadtkanton waren Ende April 4305 Personen als arbeitslos registriert. Das waren 62 weniger als im Vormonat. Im Baselbiet waren 3970 Personen arbeitslos und damit 26 weniger als im Februar. Die Zahl der Stellensuchenden betrug in Basel-Stadt 6636 – 29 weniger als im Vormonat. Im Baselland waren 6270 Personen auf Stellensuche, was einem Minus von 30 Suchenden entspricht. Auch die Anzahl offener Stellen ging in beiden Basel zurück. Im Stadtkanton sank sie um 517 auf 1165 Stellen. Im Baselbiet nahm die Zahl der offenen Stellen um 67 auf 1183 ab.

Im Kanton Aargau ist die Arbeitslosenquote erstmals seit einem Jahr gesunken. Die Quote ging im April im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 3,2 Prozent zurück. Die Quote liegt über dem auf 2,8 Prozent gesunkenen Schweizer Durchschnitt. Ende April waren im Aargau 12 186 Personen als arbeitslos gemeldet, wie das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) am Dienstag mitteilte. Es waren 173 Personen weniger gemeldet als im März. Im Vergleich zum April 2024 waren jedoch 2697 Personen mehr arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote stieg innerhalb eines Jahres um 0,7 Prozentpunkte. Im Aargau waren Ende April 3441 offene Stellen gemeldet – 176 Stellen mehr als vor einem Jahr.