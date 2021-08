Basel Zeichen stehen weiter auf Erholung

Ebenfalls verbessert hat sich der Auftragsbestand, was eine rege Produktion in naher Zukunft erwarten lasse. Die Unternehmen hätten zudem verbreitet eingekauft: Sowohl die Einkaufsmenge als auch die Einkaufslager wurden in der Summe erhöht bzw. aufgestockt. Dabei gestalte sich die Einkaufslage allerdings nach wie vor schwierig: Sowohl die Lieferfristen als auch die Einkaufspreise nehmen den Angaben zufolge außerordentlich verbreitet zu.

Im mehr auf die Binnenwirtschaft ausgerichteten Dienstleistungssektor hat sich die Stimmung zwar nicht weiter aufgehellt – so sank der PMI entsprechend auf 60,8 von 64,4 Punkten. Er liegt auf dem aktuellen Stand aber weiterhin deutlich über der Wachstumsschwelle.

Arbeitsmarkt im Aufwind

Die Lage am Schweizer Arbeitsmarkt hat sich laut der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) deutlich aufgehellt. Fast alle Branchen verzeichnen positive Beschäftigungsaussichten, und sogar im Gastgewerbe sind die Erwartungen für die nächsten drei Monate erfreulich.

Der von der KOF berechnete Beschäftigungsindikator lag gemäss der Umfrage zum dritten Quartal 2021 bei plus 7,2 Punkten nach leicht aufwärts revidierten null Punkten im zweiten Quartal, wie es in einer Mitteilung von gestern heißt. Ein Plus signalisiert eine positive Beschäftigungsdynamik am Arbeitsmarkt.

Auf dem Höhepunkt der Coronakrise im zweiten Quartal 2020 war der Index auf minus 20,6 Punkte eingebrochen, nun notiert er erstmals wieder im Plusbereich.

Laut KOF hätte eine deutliche Mehrheit der befragten Firmen angegeben, dass sie die Zahl der Mitarbeiter in den nächsten drei Monaten erhöhen möchten. Zudem sei die Erholung breit abgestützt und erstrecke sich über die meisten Branchen hinweg. Insbesondere hervorzuheben sei etwa die Entwicklung im verarbeitenden Gewerbe. In dieser Branche beurteile die Mehrheit der Firmen die aktuelle Beschäftigung als zu gering und wolle den Personalbestand innerhalb der nächsten drei Monaten stark ausbauen.