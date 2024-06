Ihre Erwartungen an das Turnier, das am 2. Juli 2025 mit dem Eröffnungsspiel in Basel beginnen und am 27. des Monats mit den Finale ebendort zu Ende gehen wird, sind groß. Aufgrund der Erfahrungen an der jüngsten Frauen-EM 2022 in England rechnet Horvath schweizweit mit 700 000 Ticketverkäufen.

An der EM werden 16 Teams in acht Städten 31 Spiele austragen. In Basel werden fünf davon anstehen. Dem Kanton ist die Austragung der Spiele 12,9 Millionen Franken Wert.