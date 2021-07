Basel Zellen der Bauchspeicheldrüse gekapert

Die Forscher wiesen in Gewebeproben von sieben an Covid-19 verstorbenen Patienten nach, dass das Virus die Insulin-produzierenden Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse kapern kann. In Zellkulturen zeigte sich zudem, dass mit Sars-CoV-2 infizierte Zellen weniger von dem Hormon, das Zucker aus dem Blut aufnimmt, produzierten.

Ein bestimmter Hemmstoff führte in Laborversuchen dazu, dass das Virus weniger erfolgreich in die Zellen eindringen konnte. Womöglich könnte eine solche Behandlung auch Patienten mit schweren Covid-19-Verläufen schützen, schreibt die Universität Basel in einer Mitteilung.