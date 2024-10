Basel: Zentrale Trinkwasserleitung muss ersetzt werden

Busse umgeleitet

Außerhalb der Bohrpunkte finden keine Arbeiten statt, ein Leitungsgraben kann daher vermieden werden. Basis für die Planung bildet ein geologisches Gutachten, das die Machbarkeit bestätigt. Die bereits bestehenden Umleitungen der Buslinien 36, 37 und 47 werden während der Dauer der Spülbohrung erhalten bleiben: Die Linie 36 wird Richtung Schifflände zwischen Dreispitz und Falkensteinerstraße umgeleitet, die Haltestelle Leimgrubenweg wird in Fahrtrichtung Schifflände nicht bedient. Die Linien 37 und 47 bedienen in Fahrtrichtung Dornach beziehungsweise Bottmingen die Haltestelle Leimgrubenweg an der provisorischen Haltekante in der Reinacherstraße. In Fahrtrichtung Dreispitz wird die Haltestelle Leimgrubenweg von den Linien 36, 37 und 47 regulär bedient. Die Veloverbindung Walkeweg-Leimgrubenweg wird während der Spülbohrung gesperrt. Die Verkehrsauswirkungen im Bereich Dreispitz sind auf die laufende Erneuerung des Dreispitzknotens abgestimmt.