Basel: Zölle setzen Pharmabranche unter Druck

Andere Unternehmen mit ähnlichen Plänen

Davor hatten bereits andere Branchengrößen wie Eli Lilly, Johnson&Johnson oder Merck ähnliche Pläne kommuniziert. Sie alle reagieren damit auf die unklare Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Wie genau sich diese Milliarden-Investitionen der Pharmariesen am Ende auswirken, muss sich zeigen. Für die Branche selbst erachten Analysten die Entscheidungen überwiegend als strategisch sinnvoll.

Aber was für den einen gut ist, kann für den anderen schlecht sein. So sorgt etwa der Branchenverband Scienceindustries um den Standort Schweiz. Die Schweiz verliere in Sachen Investitionen an Boden. „Der Zugang zu wichtigen Exportmärkten – insbesondere zur EU – ist eingeschränkt und wird zunehmend schwieriger“, heißt es in einer aktuellen Stellungnahme zu den Plänen von Roche & Co. Tatsächlich geht mehr als die Hälfte der Schweizer Exporte auf das Konto der Pharma- und Chemieindustrie. Wie die jüngsten Daten für März zeigten, schossen die Exporte in die USA vor Einführung der US-Importzölle Anfang April in die Höhe. Rund drei Viertel der Warenausfuhren von der Schweiz in die USA gingen dabei auf das Konto der Pharmaindustrie.

Ganze Wertschöpfungskette vor Ort

Noch vor Einführung der Zölle zeigten sich die Roche-Verantwortlichen entspannt: „Wir sind relativ entspannt, weil wir in den USA die ganze Wertschöpfungskette vor Ort haben“, wiederholte Geschäftsführer Thomas Schinecker in der TV-Sendung „CEO Talk“ auf TeleZüri Aussagen, die er bereits während der Bilanz-Medienkonferenz Ende Januar in Basel getätigt hatte. So hob er erneut hervor, dass Roche in den USA viel in Forschung und Entwicklung investiert habe und auch viel Produktion in den USA habe. So hielt Schinecker Befürchtungen, die Umsatz- und Gewinnziele von Roche könnten durch höhere US-Importzölle bedroht sein, für unbegründet.