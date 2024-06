Statik verbessert

Seit 1959 gibt es das Nashornhaus im Zolli, das Max Rasser und Tibère Vadi entworfen hatten. Im Jahr 2006 wurde das heute 65-jährige Haus umfassend saniert, umgebaut und erweitert. Das Dach ist damals aber nicht angefasst worden, wie der Zolli in seiner Mitteilung schreibt. Entsprechend sei es im vergangenen Jahr sanierungsbedürftig gewesen. Bei einer Prüfung im Hausinneren tauchten zudem statische Schwachpunkte auf. Die Ingenieure verwiesen als Ursache auf den Ehrgeiz Rassers und Vadis hin, in möglichst leichten Strukturen zu bauen. So hatte das Haus von Anfang an wenig statische Reserven. Da auch die Ausstellung nach 16 Jahren in die Jahre gekommen war, sollten die Ausstellungselemente ebenso ersetzt werden.

So konnten die Arbeiten am Nashornhaus Ende Mai abgeschlossen werden: Die Statik verbessert und das Dach saniert. Dabei wurde die Energieeffizienz des Hauses mit einer Photovoltaik-Anlage verbessert. Mittels Solarzellen wird damit Sonnenlicht direkt in elektrische Energie umgewandelt. Die Photovoltaik-Elemente haben eine Leistung von rund 37,8 Kilowattpeak und dürften einen Jahresertrag von etwa 35 000 Kilowattstunden zum Strombedarf beisteuern. Als Großverbraucher benötigt der Zolli jährlich 2,6 Millionen Kilowattstunden. Mit Unterzeichnung einer Universalzielvereinbarung hatte er sich 2018 verpflichtet, im täglichen Betrieb und bei allen Um- und Neubauten, nach Optimierungen zu suchen und den Wärme- und Stromverbrauch sowie den CO-Ausstoß zu senken. Entsprechend begrüne der Zolli heute alle Flachdächer oder statte sie mit Photovoltaik-Elementen aus.