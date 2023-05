Basel „Zolli“ richtet sich neu aus

Bauarbeiten in Endphase

Die Bauarbeiten am Projekt Vogelhaus sind im Berichtsjahr weit fortgeschritten. Am Samstag, 3. Juni, wird es für das Publikum eröffnet. Ebenfalls 2022 wurde an der strategischen Positionierung des Zolli gearbeitet. Dieser präsentiert sich in Zukunft als „Die Stadt-Oase“. Die Gründe für den Besucherrekord sind laut Geschäftsbericht vielfältig: Einerseits bestand bei der Bevölkerung offenbar ein Nachhohlbedarf nach den pandemiebedingten Schließungen. Dies zeigte sich unter anderem an der beliebten Zoo-Nacht mit dem Motto „Auf Safari“, welche auf großes Interesse stieß. Andererseits herrschten für den Zoobesuch günstige Wetterbedingungen, sogenanntes „Zolli-Wetter“. Überdies wurde das Zählsystem nochmals verfeinert. Neu wurden Kinder von Jahreskarteninhabern unter sechs Jahren erfasst und rund 16 000 Gratiseintritte von Ukrainern mit Schutzstatus S verzeichnet. Seit der Eröffnung am 3. Juli 1874 zählt der Zoo Basel damit rund 92 Millionen Besuche. Die ab 1. März verkauften Eintritts- und Jahreskarten erzielten einen Ertrag von 9,7 Millionen Franken.

Drittmittel aus Spenden, Geschenken, Nachlässen, Legaten und Patenschaften kamen in der Höhe von knapp sieben Millionen Franken zusammen. Für diese große Unterstützung seien der Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung und die Mitarbeiter sehr dankbar, wie es weiter heißt.