Basel Zu Gerhard Richters 90. Geburtstag

Arbeit mit Fotografie

Die Arbeit mit Fotografie ist ein wesentlicher Aspekt seiner Praxis, dienen Fotografien doch oft als Basis für seine Malerei. Auch kommt es vor, dass er seine eigenen Werke fotografiert oder digitalisiert und diese Abbilder weiterverarbeitet, wie beispielsweise in den Serien der übermalten Fotografien oder der Strips, 2011–2015. Die Entscheidung, die Originalskizzen zusammen mit ihren unveränderten Abbildern zu zeigen, entspricht einer typischen Vorgehensweise Richters und stellt diese in eine wechselseitige Beziehung.

In der Sammlung der Fondation Beyeler befindet sich neben weiteren wichtigen Gemälden und Objekten Richters großformatiges, abstraktes Gemälde „Lot“, 1988, das Teil eines vierteiligen Zyklus ist und den Ausgangspunkt der Ausstellung von 2014 bildete.

Regelmäßig richtet die Fondation Beyeler Richter-Räume ein, wie beispielsweise 2015, als der Künstler die Serie Birkenau, 2014, zeigte. In der aktuellen Sammlungspräsentation „Passagen – Landschaft, Figur und Abstraktion“ präsentiert die Fondation Beyeler anlässlich des 90. Geburtstags des Künstlers Werke von den späten 1960er Jahren bis hin zu aktuellen Arbeiten, darunter auch bedeutende Leihgaben aus der Daros Collection und aus Privatbesitz, die auf eindrucksvolle Weise das künstlerische Zusammenspiel von Figuration und Abstraktion zur Anschauung bringen.

Gerhard Richter wurde 1932 in Dresden geboren. Er studierte an der Kunstakademie Dresden, später an der Kunstakademie in Düsseldorf. 1972 stellte er im Deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig sowie auf der Documenta in Kassel aus, auf der er auch 1977, 1982, 1992 und 1997 vertreten war. Zahlreiche Einzelausstellungen in den renommiertesten Museen der Welt folgten. Die neue Präsentation von Richter-Werken wurde vom Künstler konzipiert. Realisiert wurde sie mit der Unterstützung von Sam Keller, Direktor der Fondation , und Michiko Kono, Associate Curator der Fondation Beyeler.

Ein Künstlerbuch mit dem Titel „mood“ mit Kurztexten von Gerhard Richter erscheint gleichzeitig im Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König, Köln.