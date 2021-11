Basel Zu teuer, zu laut, zu klimaschädlich

Zu dessen Anbindung an den Schienenverkehr ist bei Saint-Louis abzweigend von der Linie Basel-Straßburg eine rund sechs Kilometer lange Bahntrasse vorgesehen. Dies auf dem Gebiet der Elsässer Gemeinden Saint-Louis, Blotzheim, Hésingue und Bartenheim. Die Gesamtkosten samt eines 170 Meter langen Viadukts belaufen sich auf rund 340 Millionen Euro. Die Schweiz beteiligt sich mit 90,5 Millionen Euro an den Gesamtkosten.

Vor der Covid-Krise erreichten die Passagierzahlen am EAP bereits die Marke von neun Millionen pro Jahr. Mit der NLF soll dieses ungesunde Wachstum fortgeführt werden, schreiben die Kritiker. „Eine Verlagerung vom Auto auf die Eisenbahn wird zwar als Argument vorgebracht, ist aber angesichts der kürzlich erstellten und geplanten neuen Parkhäuser nichts wert. Die Projektstudie gibt selber zu, dass die Verlagerung nur geringfügig sein wird“, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Schreiben.

Geringer Umsteigeeffekt

Für Mitarbeiter, von denen nur wenige im Terminal selber arbeiteten, sei der Bahnanschluss ebenfalls nicht interessant: Sie müssten teils über einen Kilometer zu Fuß gehen, um zu ihren Arbeitsplätzen zu gelangen, argumentiert der VCS. Da weiterhin Parkplätze in der Nähe existierten, werde der Umsteigeeffekt von Mitarbeitern minimal sein.

So wie es jetzt aussehe, könnte höchstens noch eine fehlende Finanzierung das Projekt NLF stoppen, heißt es weiter. Die Schweiz hat den Kredit bereits grundsätzlich gesprochen. Mit Blick auf die Klimakrise und die lärmbelasteten Anwohner wäre jetzt eine gute Gelegen- heit, um dieses Ausbauprojekt für den EAP noch zu stoppen. „Die Kosten nur für gut sechs Kilometer lange Bahnstrecke sind sehr hoch. Diese Finanzmittel müssen in nützliche Projekte zur Förderung umweltfreundlicher Mobilität für alle in der Region investiert werden.“