Basel Zulage für Kantonspolizei

Die Basler Kantonspolizei kämpfe wie andere Polizeikorps in der Schweiz mit Personalproblemen, sagte der Präsident der Finanzkommission, Joël Thüring (SVP). In Basel seien gegenwärtig 80 Vollzeitstellen nicht besetzt und weitere Stellen wegen des Konkurrenzdrucks innerhalb der Kantone in Gefahr.

Attraktivität steigern

Als Sofortmaßnahme will der Kanton nun vorerst befristet auf drei Jahre mit einer Lohnerhöhung gegensteuern. Grundsätzliche Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Berufs seien in Vorbereitung, sagte Justiz- und Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann. Die Arbeitsmarktzulage bezeichnete sie als „Pflaster“, das als Signal aber im Korps sehr gut angekommen sei.