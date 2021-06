Basel Zum Abschied viel Theater

Basel. Die Förnbacher Theater Company ist eine Institution. Aus Basel und weit darüber hinaus, vor allem auch von deutscher Seite, kommen seit fast einem Vierteljahrhundert Theaterfreunde in die charaktervollen Räume beim Badischen Bahnhof. Und sie genießen die breite Palette an Stücken, die ihnen dort über die Jahrzehnte geboten wurde: vom Boulevard übers Musical bis zur Tragödie.

Theaterleiter, Regisseur und Schauspieler Helmut Förnbacher weiß seit langem, dass Schluss sein wird – zumindest am Bahnhof. Grund ist der seit langem geplante Umbau. Nun gibt es aufgrund verzögerter Bauarbeiten noch einen Aufschub für das Theater, und den nützen er und seine Company gerne: Drei Monate lang bis September wird nochmal die ganze Bandbreite des Theaters zum Zuge kommen. 15 Stücke, darunter zwei Premieren, werden gespielt. Ein ungeheurer organisatorischer Aufwand, erzählt Förnbacher. Schließlich sind die Schauspieler auch anderen Häusern verpflichtet. Es ist dennoch gelungen, den Theaterfans in den kommenden Wochen eine Tour D’horizon durch das Förnbacher’sche Theaterschaffen zu bieten. „Coronabedingt konnten wir ja ein halbes Jahr lang nicht spielen. Das war eine echt harte Zeit,“ erzählt der Theatermann. Zum Glück müsse das Theater am Badischen Bahnhof so nicht enden, sondern kann nochmals einen Theatersommer bieten, für alle Kulturhungrigen und diejenigen, die im Sommer ihre Reisepläne vorsichtshalber noch zurückstellen. „Natürlich sind wir und alle Schauspieler traurig, dass die Zeit hier zu Ende geht, gerade weil wir so viele treue Zuschauer haben, auch von deutscher Seite“, so Förnbacher. Unglaublich emotional sei die große Unterstützung gewesen, die er und sein Theater in den vergangenen Monaten erhalten habe. Und seit wieder gespielt werden darf, gebe es jeden Abend Standing ovations.