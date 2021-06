Basel Zurück auf dem Wachstumspfad

Das starke Wachstum im laufenden Jahr dürfte die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise laut den KOF-Ökonomen schnell vergessen machen. So werde das Vorkrisenniveau wohl bereits im laufenden zweiten Quartal überschritten.

Für das Jahr 2022 geht die KOF dann von einem Wachstum von 2,8 Prozent aus. Dies sei zwar etwas weniger als im laufenden Jahr, aber noch immer ein überdurchschnittlicher Wert, wurde betont. Somit werde die Schweizer Wirtschaft im Verlauf des nächsten Jahres fast wieder auf jenen Wachstumspfad zurückkehren, der vor Eintreten der Corona-Krise erwartet wurde. Der langfristige Wertschöpfungsverlust durch die Pandemie würde dann laut den KOF-Ökonomen gering ausfallen und bliebe auf einige besonders von der Pandemie betroffene Branchen beschränkt.

Bessere Lage

Der Grund für den größeren Optimismus sei „die deutliche Verbesserung der epidemologischen Lage“ in den vergangenen Wochen. Diese habe es den Regierungen in der Schweiz und in wichtigen Absatzländern erlaubt, die Coronamaßnahmen früher als erwartet zu lockern. Dies lasse insbesondere den Konsum ansteigen. Zudem sei die Nachfrage nach Schweizer Gütern im Ausland hoch, was sich auch positiv auf die Investitionsbereitschaft der Unternehmen auswirken werde, so die KOF. Die gut laufende Konjunktur wird laut der KOF auch auf den Arbeitsmarkt durchschlagen. Es sei für 2021 mit einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 3,1 Prozent und für 2022 von nur noch 2,7 Prozent zu rechnen. Zudem sei zu erwarten, dass sich bis zum Herbst kaum noch Beschäftigte in Kurzarbeit befinden werden.

Keine Sorgen macht sich die KOF wegen des Preisanstiegs. Die Inflation werde zwar 2021 bei 0,4 Prozent und 2022 bei 0,5 Prozent zu liegen kommen – und damit überdurchschnittlich stark ansteigen. Eine gefährliche Lohn-Preis-Spirale seien jedoch hierzulande nicht in Sicht. Die Inflation sei vielmehr „größtenteils transitorisch“, also von vorübergehender Natur. Gleichwohl sei eine erhöhte Inflation und entsprechende Schritte von Notenbankern in aller Welt ein Prognoserisiko, räumt die KOF ein. Insbesondere für die USA sei dieses Risiko „relevant“.