Basel Zurückhaltende Schnäppchenjäger

Die Zahlen von Monitoring Consumption weisen allerdings nur Debit- und keine Kreditkarten- oder Barzahlungen aus. Außerdem beziehen sie sich nicht nur auf die Debitkarten-Ausgaben von Schweizern nahe der Grenze, sondern in ganz Deutschland. Zahlungen von Schweizern, die ihre Ferien in Deutschland verbringen, sind also ebenfalls in der Statistik erfasst.

Mügeli sieht mehrere Gründe, warum es trotz des hohen Frankens keinen Grenz-Shopping-Boom gibt. „Die Inflation ist im Ausland viel höher als in der Schweiz, gerade im Lebensmittelbereich“, sagt sie. Somit verteuern sich die Lebensmittel in Deutschland stärker als in der Schweiz – und damit werden sie weniger attraktiv für die Shopping-Touristen.

Ein Blick in die detaillierten Zahlen von Monitoring Switzerland unterstreicht diese Theorie: Denn die Daten zeigten, dass die Umsätze vor allem bei Lebensmitteln stärker unter dem Vor-Corona-Niveau liegen als bei anderen Gütern.

Rein rechnerisch würde sich der Kauf im Ausland trotzdem lohnen, denn gemäß der Ökonomin werde der wechselkursbedingte Kaufkraftgewinn nicht vollständig durch die gestiegenen Preise in Deutschland zunichte gemacht.

Zurückhaltung wegen gestiegener Preise

Aber der Preis der Waren ist eben nicht das Einzige, was die Einkaufstouristen berücksichtigen: „Ein weiterer Faktor ist der Treibstoffpreis, der für Schweizer den Weg ins Ausland verteuert.“

Dazu kommt der durch die Pandemie hervorgerufene Strukturwandel im Einzelhandel: „Es ist denkbar, dass die Konsumenten Schnelllieferdienste und Onlineshopping komfortabel finden und zumindest teilweise weiter nutzen“, sagt Mügeli.

Online-Handel ist beliebter geworden

Heißt: Manche Schweizer Konsumenten haben sich an das bequeme Bestellen im Internet gewöhnt und bleiben lieber zuhause, anstatt sich in vollgestopfte Läden zu begeben.

Zwar hat das Onlineshopping laut der CS-Ökonomin gegenüber 2021 durchschnittlich leicht abgenommen. Die Zahlen des Bundes zum Einzelhandel zeigten aber, dass die Umsätze im Online-Shopping noch immer rund 20 Prozent über dem Niveau von 2019 lägen.

Noch einen weiteren Grund, warum man 2022 trotz des starken Frankens das Niveau von 2019 nicht erreicht hat, bietet der Handelsverband Südbaden: „Das Niveau von 2019 ist sicherlich auch deswegen nicht erreicht worden, da im Januar 2020 die Bagatellgrenze von 50 Euro eingeführt wurde“, so der Verband. Somit erhalten Nicht-EU-Bürger, die in Deutschland einkaufen, die Mehrwertsteuer erst ab einem Einkauf von 50 Euro oder mehr zurückerstattet.

Auch die Bagatellgrenze spielt wohl eine Rolle

Die Bagatellgrenze soll in Zukunft einer digitalen Mehrwertsteuerrückerstattung weichen. Der Verband hofft nun, dass es mit dem Projekt vorwärts geht. „Ein Einkauf ohne Bagatellgrenze würde wieder spontaner erfolgen können, was sicher auch dazu führen würde, dass der Einkaufstourismus wieder steigt.