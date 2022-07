Basel Zustand des Planeten thematisiert

Basel. Die Ausstellung „Erde am Limit“ thematisierte schonungslos den Zustand unseres Planeten und zeigte auf, welchen Einfluss wir Menschen auf die Erde haben und wie wir die Ökosysteme unter Druck setzen, heißt es in einer Mitteilung des Museums. Sie griff die Frage auf, wie der Mensch die Lebensbedingungen für Tiere, Pflanzen und Menschen verändert. Dabei wurden Ökosysteme und natürliche Kreisläufe erklärt, um darauf aufbauend besser zu vermitteln, wie wir Menschen in diese Systeme eingreifen und Spuren hinterlassen. Wie hat sich die Landnutzung in der Region im Laufe der letzten hundert Jahre verändert? Wie und mit welchen Folgen greifen wir ins Ökosystem der Meere ein und womit schaden wir unseren Gewässern, unserer Luft und unserem Klima? Die Ausstellung führte bildstark und faktenreich vor Augen, dass unser stetig wachsender Bedarf an Platz und natürlichen Ressourcen die Ökosysteme global unter Druck setzt, heißt es in der Mitteilung.

Mit der Ausstellung wollte das Museum ein aktuelles Thema faktenbasiert vermitteln, die Bevölkerung sensibilisieren, Missverständnisse aufklären und einen Dialog in Gang setzen. Auf einer Kommentarwand in der Ausstellung, auf der die Besucherstimmen gesammelt wurden, war denn auch häufig zu lesen, dass respektvoller mit der Umwelt umgegangen werden sollte als heute, dass nicht der Profit, sondern die Natur und die Zukunft der kommenden Generationen unser Handeln bestimmen sollten und dass die Wirtschaft nicht auf Kosten von Umwelt, Tieren, Pflanzen und Menschen wachsen soll.