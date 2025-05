Basel: Zwei Mal quer durch Basel mit Gesang

Textsicher „Jaja Ding dong“

Viele Gäste nehmen sich eine Begleitung mit ans Mikrofon und singen im Duett ehemalige oder die aktuellen ESC-Lieder. „Baller“, der diesjährige deutsche Beitrag, kommt genauso dran, wie verschiedene Titel in französisch, italienisch oder auch schwedisch. Der halbe Wagen singt und tanzt zum „Jaja Ding Dong“-Song, den der US-Komiker Will Farell in seinem ESC-Film zum Besten gab. Hilfreich bei den anspruchsvolleren Texten sind die beiden Bildschirme in der Tram, die speziell für das Projekt mit leistungsstarken Lautsprechern und einigen Lichtbändern aufgerüstet wurde. „Leise und brav“ lautet die Übersetzung des italienischen ESC-Beitrags von 2021. Doch „Zitti e buoni“ der Band Maneskin ist ein astreiner Rocksong, der beitrug, dass die Stimmung immer mehr zum Kochen kam in der engen Tram. Zwar ist hüpfen wegen der Fahrstabilität nicht erlaubt, doch das Tanzbein schwingen war eine gute Alternative.

Sponsor hilft der BVB

Dank des Sponsors konnte die BVB über die Woche die kostenlose Karaoke-Tram anbieten, wie BVB-Sprecher Matthias Steiger erläutert. „Vielleicht bieten wir das wieder an, wenn eine Veranstaltung in dieser Größe ansteht“, lässt er die Zukunft offen. Zunächst bleibt es eine fahrende Lounge.