Basel Zwei Unfälle trüben die Eröffnung

Die Vorfreude auf die größte und älteste Messe der Schweiz ist beidseits des Rheins seit Wochen groß. Am Samstag wurde die Herbstmesse traditionell mit dem „Einläuten“ eröffnet. Jedoch wurde der erste Abend von zwei Unfällen überschattet.

Von Martina Proprenter

Basel. Bei den beiden Unfällen, deren Ursache noch geklärt werden muss, wurden sechs Erwachsene verletzt. Auf dem Kasernenareal prallten zwei Achterbahnfahrzeuge bei der Einfahrt aufeinander, vermutlich wegen eines Fehlers im Bremssystem. Kurz darauf kam es zu einem Unfall auf der Rosentalanlage, bei der ein junger Mann auf einem „Round up Rounder“-Karussell zu Boden geschleudert und schwer verletzt wurde, als er seinen Platz verließ.

Seit Tagen waren die Stände und Fahrgeschäfte fertig aufgebaut, die Spiel- und Essensstände bestückt. Doch der offizielle Start der Herbstmesse wird bereits seit dem späten Mittelalter mit einer besonderen Tradition zelebriert, die auch diesmal von zahlreichen Besuchern mit Spannung erwartet wurde. Um Punkt zwölf Uhr griff „Mässglöggner“ Franz Bauer im Turmstübli der Martinskirche beherzt zu und ließ die beiden Glocken der Martinskirche läuten. Während der nächsten Viertelstunde – solange läuten diese – laufe ihm jedes Mal „ein kalter Schauer den Rücken herunter“, erzählte Bauer dem Sender „Telebasel“. Währenddessen stießen am Vorplatz zahlreiche Besucher mit „Glöckli-Punsch“ an, 100 Liter Apfel-Zimt-Punsch wurden in kurzer Zeit getrunken.

Von einer Sekunde auf die andere fing dann auch das emsige Treibe direkt nebenan an. Rund um das Münster starteten die Fahrgeschäfte ihren Betrieb, Kinder rutschten auf einer langen Rutsche herunter, fuhren Riesenrad oder Autoscooter. Denn die erste viertel Stunde der Messe gehört den Jüngsten, die während des Glockenläutens umsonst fahren dürfen.

Rund eine Million Besucher erwartet die Messeleitung in den kommenden zwei Wochen. An acht Standorten beidseits des Rheins warten neben Fahrgeschäften auch wieder vielfältige kulinarische Besonderheiten auf die Besucher. Bis zum 5. November finden in den Hallen des Messeplatzes gleichzeitig die Weinmesse und Herbtwarenmesse statt. Teil dieser ist erstmals das erste Urban Art Festival bei dem Graffiti- und Street-Art-Künstler ihr Können zeigen.

Bereits am Donnerstag hatte eine Konföderierten-Flagge auf dem Petersplatz an einer Wildwestern-Bahn für Unmut gesorgt. Nach Berichten etwa in der Gratiszeitung „20 Minuten“ entfernte der Betreiber die Flagge und distanzierte sich von deren rassistischer Bedeutung.