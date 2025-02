Der Ticketverkauf für den Eurovision Song Contest (ESC) 2025 geht am 27. März ab 12 Uhr in die zweite Runde. Nur wer sich bereits registriert hat und noch kein Ticket besitzt, kann dann Eintrittskarten für die Liveshows in Basel erwerben, wie die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) am Montag mitteilte. Bei der ersten Verkaufswelle am 29. Januar wurden innerhalb weniger Minuten insgesamt 42 000 Tickets verkauft. Beim besagten Datum im März ergibt sich eine weitere Möglichkeit, neu verfügbare Tickets für die insgesamt neun Shows vom 10. bis 17. Mai zu ergattern. Der Verkauf findet erneut auf der Plattform Ticketcorner statt. Wer sich bis zum 10. Januar registriert hat und bislang noch kein Ticket erwerben konnte, wird seit Montag, 10. Februar, direkt per E-Mail darüber informiert, wie die SRG weiter schreibt. Ticketcorner wird den ESC-Interessierten dann am 24. März ebenfalls per Mail den Zugangscode schicken. Die Organisatoren appellieren weiterhin an alle ESC-Fans, die bisher leer ausgegangen sind, nicht voreilig Tickets von Drittplattformen oder Privatverkäufen zu erwerben. Für deren Gültigkeit könnten die Veranstalter keine Garantie übernehmen, heißt es in der Mitteilung. Zu einem späteren Zeitpunkt bestehe dann die Möglichkeit, über den offiziellen Zweitmarkt „Ticketcorner Fansale“ nach verifizierten Tickets zu suchen.