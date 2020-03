Basel Zwischen Musik und Sprache

Schibler hat die beschwörenden und mahnenden Worte dazu selber verfasst. Sie werden von einer Sprechstimme vorgetragen, laut der Partitur teils in einer normalen Rezitation, an einigen wenigen Stellen ist ein rhythmisches Sprechen vorgeschrieben. Das erinnert an Arnold Schönberg, etwa an den Sprechgesang in „Pierrot Lunaire“ oder an Schönbergs zweites Streichquartett mit einer Singstimme. Und in der Tat bedient sich Schiblers musikalisches Universum den Mitteln der Neuen Wiener Schule. Der Komponist selber notierte, dass seine Arbeit von 1970 bis 1980 von seinen „Hörwerken“ geprägt sei, einer Verbindung zwischen Musik und Sprache.

Schon ungewöhnlich, aber auch sehr interessant, dass in einem konzertanten Werk wie einem Streichquartett eine Sprechstimme auftaucht. Schiblers eigene Textfolge zu seinem fünften Streichquartett vereinigt lyrische und dramatische Partien in einer nahezu expressionistischen Wort-Ton-Verbindung. In dieser archaisch-asketischen musikalischen Sprache, die eine gesteigerte Ausdrucksintensität anstrebt, ist ein Nachklang der Schönberg-Schule herauszuhören: ein dissonanzreiches, bis an die Grenzen der Tonalität gehendes Werk.

Die Ausführenden, Thomas Wicky-Stamm und Tatjana Vucelic (Violinen), Teodor Dimitrov (Viola) und Joonas Pitkänen (Cello) konnten mit viel Klangsensibilität, ausgehorchter Dynamik und aufgelichteter Darstellung die kapitale geistige und technische Dimension dieser Musik darstellen. Mit einer geradezu expressiven Ausdrucksgeste zeigte das Caravaggio Quartett bemerkenswertes Gespür für die besonderen Farbwerte dieser Musik und ihren vielen fahlen Flageolett-Tönen.

Erfuhr das Quartett klanglich eine hervorragende Musikalisierung, so hätte die dem Instrumentalpart beigefügte Sprechstimme (Sprecher: Frank Nieder) noch etwas mehr Nachdruck auf die kryptischen Texte Schiblers legen können. Aber die gedankliche Vielfalt dieses so lange vergessenen Werkes wurde deutlich. Die Interpretation war hörbar eine Herzensangelegenheit der Musiker und überzeugte auch jene Zuhörer, für die Schiblers Werk bisher unbekannt war, von der Sprachfähigkeit und Sinnlichkeit dieser Musik.

Gerahmt wurde die Uraufführung durch das erste Streichquartett aus op.3 von Anselm Hüttenbrenner von 1816, das schon einige Jahre vor Schuberts Variationensatz den Titel „Der Tod und das Mädchen“ trug, und Schuberts sehr bekanntem „Rosamunde“-Quartett: Drei gewichtige Beispiele der Gattung Streichquartett, wobei Schiblers komplexe Komposition eine Trouvaille erster Güte war.

Angesichts der prekären Situation und dem Veranstaltungsverbot mussten die nächsten drei Schubertiade-Konzerte abgesagt werden, darunter auch das mit dem in Grenzach-Wyhlen aufgewachsenen Bassbariton Hanno Müller-Brachmann. Sie sollen im nächsten Jahr nachgeholt werden.