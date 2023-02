Basel Zwischen Orient und Okzident

„Say Mozart“

Auch Dmitri Schostakowitsch ist zunächst ein begnadeter Pianist. Doch nur Konzertsäle zu füllen, scheint ihm nicht so verlockend. Er will der erste Komponist einer neuen sowjetischen Zeit sein, in der noch Aufbrauchsstimmung herrscht und Energie sprüht. Seine frühen Kompositionen spiegeln dieses Umfeld wider. Er nimmt Einflüsse anderer Komponisten wie Strawinsky und Hindemith auf und findet eine ganz eigene Tonsprache.

Liebeserklärung an Sohn

Sein zweites Klavierkonzert, für seinen Sohn Maxim, ebenfalls ein begabter Pianist, geschrieben, zeigt dann aber doch schon andere Züge: Die jugendliche Leichtigkeit ist verschwunden. Dennoch ist es eine Liebeserklärung an seinen Sohn, voller Stolz. Schostakowitsch hält sich an die kompositorischen Regeln, baut die Sätze dann aber so auf, dass es sich etwas seltsam anhört, als ob die Sätze nicht zusammengehören. Say zeigt in diesem Werk eine weitere Facette seines Könnens, spielt er zwar ungewöhnlich, aber doch sehr persönlich.

Umrahmt werden die Klavierstücke von zwei Sinfonien, die der erst 17-jährige Mozart nach einer Reise nach Wien komponierte. Die Sinfonie Nr. 25 ist – für Mozarts Verhältnisse – ungewöhnlich ausdrucksstark und weicht von seinen vorherigen eher unterhaltsamen Werken ab. Die 24. Sinfonie ist nur wenige Tage zuvor entstanden und hat, wie in der italienischen Sinfonie üblich, nur drei Sätze.