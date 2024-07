Baselland: Autofahrerin stirbt auf der A 18 bei Aesch nach Frontalkollision mit Lkw

Am Montag, kurz nach 15 Uhr, ist es auf der Autobahn A 18 in Aesch zu einem Frontalzusammenstoß zwischen Auto und Lastwagen gekommen. Eine Person wurde dabei tödlich verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr eine Autofahrerin von Grellingen her auf der A 18 in Richtung Basel. Aus unklaren Gründen geriet sie über die Sicherheitslinie des einspurig geführten Streckenabschnitts auf die Gegenfahrbahn. In der Folge prallte der blaue Fiat frontal in einen entgegenkommenden Lastwagen.