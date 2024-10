Baselland: Mehr Geflüchtete erwartet

Auch wenn es in der aktuellen Situation keine Alternative zu einer verstärkten Erstaufnahme gebe, handle es sich hierbei nicht um eine längerfristige Lösung. Es dürfe nicht zu einer „schleichenden Verlagerung“ von Aufgaben der Gemeinden auf den Kanton kommen, wie es weiter heißt. Die Regierung sieht daher im Erstaufnahmezentrum im ehemaligen Spital in Laufen keinen langfristigen Standort. Es soll deshalb bis maximal Ende 2026 in Betrieb bleiben.