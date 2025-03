Baselland: Prozess gegen Blatter und Platini startet am Montag in Muttenz

Anklageschrift: Fiktive Rechnung eingereicht

Die beiden sollen eine „fiktive Rechnung“ eingereicht haben, wie es in der Anklageschrift heißt. Platini wird beim ganzen Prozess anwesend sein, wie sein Verteidiger Dominic Nellen sagte. Er weise die Beschuldigungen entschieden zurück, bestreite, etwas Widerrechtliches getan zu haben und werde sich mit allen Mitteln zur Wehr setzen, ließ Nellen von seinem Mandanten ausrichten. Der erstinstanzliche Freispruch sei gut begründet gewesen. Daher gehe er auch diesmal von einem Freispruch aus, sagte der Verteidiger weiter. Auch Blatter wird an der Verhandlung teilnehmen, wie sein Anwalt Lorenz Erni bestätigte. Weiter äußerte er sich nicht im Vorfeld zum Prozess. Der Prozess ist auf vier Tage angelegt, das Urteil wird am 25. März verkündet.

Bundesanwaltschaft legte Berufung ein

Das Bundesstrafgericht in Bellinzona sprach Blatter und Platini im Juli 2022 vom Vorwurf des Betrugs, der ungetreuen Geschäftsbesorgung und Urkundenfälschung frei. Die BA legte gegen dieses Urteil Berufung bei der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts ein. Da aber deren Präsident Olivier Thormann vorher bei der BA die Untersuchung gegen Blatter und Platini geleitet hatte, musste er in den Ausstand treten. Platini beantragte daraufhin, dass noch weitere Richterinnen und Richter sowie Gerichtsschreiber der ordentlichen Berufungskammer in den Ausstand treten. Das Bundesgericht hieß die eine Beschwerde gut. Daher führt nun eine außerordentliche Berufungskammer des Bundesstrafgerichts den Prozess in zweiter Instanz durch. Vorsitz