Auf der Muttenzerstraße in Pratteln sind am Dienstag kurz nach 17.30 Uhr zwei Autos kollidiert. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt, teilt die Polizei Basel-Landschaft mit. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 41-Jähriger auf der Muttenzerstraße von Pratteln in Richtung Muttenz. Aus noch ungeklärten Gründen geriet er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto.