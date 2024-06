Im Kanton Baselland kam es am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr zu einem heftigen Gewitter mit Starkregen, wobei Wasser in unzählige Keller eindrang. Betroffen waren vor allem die Gemeinden Liestal, Frenkendorf und Füllinsdorf. Die Feuerwehren waren über Stunden hinweg im Einsatz, teilt die Polizei Basel-Landschaft mit. Aufgrund des Gewitters gingen bei der Einsatzleitzentrale ab 19.15 Uhr rund 270 Notrufe ein. Diese führten zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen. Betroffen waren vor allem die Regionen rund um Lausen, Liestal, Frenkendorf, Füllinsdorf, Arisdorf, Giebenach und Pratteln. Zudem waren auch im Gebiet Langenbruck mehrere Vorfälle zu verzeichnen. Durch die starken Regenfälle drang Wasser in Keller und Erdgeschosse von Häusern ein, überflutete Straßen und verursachte so erhebliche Schäden. Im Einsatz waren laut Mitteilung diverse Feuerwehrorganisationen aus Baselland und Basel-Stadt, das Feuerwehr-Inspektorat beider Basel sowie die Polizei Basel-Landschaft.