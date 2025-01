Einfache Regeln für maximalen Erfolg

Die Regeln des Basenfastens sind simpel: Viel trinken (stilles Wasser und hochwertige Kräutertees), Rohkost nur bis 14 Uhr und ein frühes Abendessen. Die Aufgabe der Gäste: viel schlafen, ausruhen und genießen – am besten an der frischen Luft. Ob in baumelnden Waldhängematten, in Schaukelnestern auf der Lichtung oder unterm Terrassendach am lodernden Feuer, die Umgebung lädt zur Erholung ein.