BASF Grenzach: Steffen Springmann wird neuer Standortleiter

Der 53 Jahre alte Springmann hat in seiner bisherigen beruflichen Laufbahn vielfältige, auch internationale Erfahrungen in Forschung, Produktion und Technik gesammelt. Nach dem Studium des Chemieingenieurwesens an der TU Karlsruhe und anschließender Promotion an der Universität Stuttgart trat er 2003 in die BASF in Ludwigshafen ein.

Dort startete er seine Laufbahn zunächst als Forschungsingenieur für industrielle petrochemische Produkte. Danach folgten Aufgaben als Prozessmanager in einem Produktionsbetrieb am BASF-Stammsitz. 2011 wechselte Springmann als General Manager an den BASF-Produktionsstandort in Kuantan, Malaysia. Im Jahr 2014 übernahm er neue Verantwortung als Regionalleiter für Prozessentwicklung und Verfahrenstechnik in der Region Asien-Pazifik bei BASF in Shanghai, China. Im Oktober 2017 kehrte er nach Ludwigshafen zurück und leitet seitdem einen Produktionskomplex für Wasch- und Reinigungsmittel im Unternehmensbereich Care Chemicals der BASF.