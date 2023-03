Andreas Michel (22 Punkte) und André Grethler (18) wussten in der Offensive zu überzeugen. Am kommenden Wochenende gastiert der Ligaprimus Bad Säckingen in der Weiler Humboldthalle. Mit einem Sieg gegen die Hochrhein-Basketballer könnte der TVW möglicherweise noch einmal ganz oben in der Tabelle anklopfen.