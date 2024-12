Basketball: Auswärtssiege für TVW und CVJM

Keine Blöße gab sich der TV Weil am Samstag beim TV Staufen. Die Grenzstädter setzen sich mit 72:57 (10:15, 16:17, 19:19, 27:6) durch. Die Weiler hatten allerdings eine ganze Weile gebraucht, um ins Spiel zu finden. Nach drei Vierteln lag der TVW mit sechs Punkten in Rückstand. „Wir haben einige Zeit benötigt. Am Ende hat der Wille aber ausgereicht“, sagt Weils Teamsprecher Trieu Nguyen. In der Tat: Denn in den abschließenden zehn Minuten zeigten die Weiler endlich, was in ihnen steckt, sodass das Ergebnis letztlich doch noch recht deutlich zugunsten der Gäste ausfiel. Erneut einen überzeugenden Auftritt legte David West mit 30 Punkten hin. „Er ist extrem gut drauf. Dave trifft sehr gut und sehr viel“, freut sich Nguyen. Auch Murat Hacioglu (17) und Lucas Grether (12) trugen in der Offensive mit ihrer Qualität zum Sieg bei. Da Spitzenreiter Herdern im Duell mit dem USC Freiburg II (80:82) zum ersten Mal in dieser Saison den Kürzeren zog, liegt Weil nun nur noch zwei Punkte hinter Platz eins.