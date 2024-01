Basketball: Basketball-Star Doncic gelingt 73-Punkte-Spiel in NBA

Doncic traf 25 seiner 33 Würfe aus dem Feld, darunter auch acht Dreipunktewürfe. Von der Freiwurflinie (15 aus 16) war der Slowene nahezu makellos. "Diese Namen, die da vor mir stehen, sind besonders. Es ist unglaublich", sagte Doncic, der einen Tag zuvor in die Startformation des All-Star-Games berufen wurde. Erst in dieser Woche hatte Center Joel Embiid von den Philadelphia 76ers in einem Spiel 70 Punkte erzielt.

"So etwas habe ich noch nie gesehen", sagte Dallas-Teamkollege Josh Green. Cheftrainer Jason Kidd sagte auf die Frage, ob Doncic mit seinen vielen Abschlüssen den Gameplan gestört habe, nur: "Er ist der Gameplan." Kidd scherzte, dass sich Doncic in der Kabine wahrscheinlich wegen der drei fehlenden Assists geärgert habe. Dann hätte der Star der Mavericks ein sogenanntes Triple-Double (zweistellige Werte in drei Statistik-Kategorien) verbucht. Mit 25 Siegen und 20 Niederlagen müssen die Mavericks um einen Einzug in die Playoffs kämpfen.