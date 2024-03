Basketball: Bayern-Aus in Königsklasse: Abgehängte Weltmeister-Liga

München/Berlin (dpa) – Pablo Laso schien nicht außergewöhnlich enttäuscht oder gar sauer. Seine Basketballer des FC Bayern hatten zwar gerade in der Euroleague gegen den FC Barcelona verloren, die Chancen auf die K.o.-Runde sind für die Münchner praktisch dahin. Der Frust aber hielt sich am Donnerstagabend in Grenzen. Coach Laso wirkte nach dem 79:87 (30:47) eher wie jemand, der schon länger anerkannt hat, dass sein Team in dieser Saison aus diversen Gründen nicht mit den Allerbesten Europas mithalten kann.