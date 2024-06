Basketball: Bayern-Coach Laso will BBL-Titel in Berlin holen

Auf die Frage an Paplo Laso, ob er den Titel lieber in einem fünften Spiel in München oder in der nächsten Partie in der Hauptstadt feiern wolle, antwortete der Star-Coach der Münchner klipp und klar: "In Berlin."

Dafür müssen die Bayern am Freitag (18.00 Uhr/Dyn) noch einmal an ihre Grenzen gehen. "Es geht wieder von vorne los. Wir müssen gierig und bereit sein", sagte Bayerns Weltmeister Andreas Obst mit Blick auf das vierte Final-Duell der beiden deutschen Euroleague-Teams. "Man darf Alba nie abschreiben", sagte Obst, mit 14 Punkten beim 67:63 am Mittwochabend bester Werfer bei den Münchnern. "Spiel zwei muss uns eine Lehre sein. Es geht nur noch über den Willen, nicht darum, schönen Basketball zu spielen."