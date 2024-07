Basketball Bitte ein Tattoo: Schröder und Theis im Olympia-Fieber

Neben Basketball und Familie sind Tattoos die große Leidenschaft des 32-Jährigen, der mittlerweile einen neuen Club in seiner Wahlheimat Amerika gefunden hat. "Das Tattoo stellt einen Lebensbaum dar, der mir immer vor Augen hält, was die wichtigsten Säulen in meinem Leben sein sollten", verriet er einmal. Künftig spielt Theis bei den New Orleans Pelicans in der NBA. Nachdem der Vertrag unterschrieben war, gab der 2,04-Meter-Hüne am Samstag in Hamburg beim 95:50-Testspielsieg gegen überforderte Niederländer sein Debüt in diesem Sommer.

Lob für Theis

Zweitbester Werfer mit 16 Punkten hinter Geburtstagskind Andreas Obst (18/sechs Dreier) - und Mann of the Match. "Daniel Theis hat in seinem ersten Spiel in diesem Sommer für uns gezeigt, wie wertvoll er sein kann. Wir haben eine Chance großartig zu sein", erklärt Bundestrainer Gordon Herbert.