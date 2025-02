Rückschlag für den TV Weil! Die Grenzstädter haben im Aufstiegsrennen eine bittere Niederlage kassiert. Beim TV Opfingen mussten sich die Weiler Korbjäger mit 60:73 (32:32) geschlagen geben. Schon das Hinspiel hatte der TVW verloren. „Wir haben einfach nicht gut gespielt. Das war alles in allem leider sehr unkreativ. Die Opfinger haben verdient gewonnen“, gibt Teamsprecher Trieu Nguyen zu Protokoll. Den krankheitsbedingten Ausfall von Lucas Grethler konnte Weil nicht kompensieren. „Wenn uns ein Spieler wie Lucas wegfällt und dazu noch Gary (Brandon Bartel; Anm.d.Red.) mit leichtem Fieber zu kämpfen hat, dann macht sich das bei uns auf dem Feld bemerkbar. Wir sind einfach nicht genug Spieler.“ David West war im Breisgau mit 27 Punkten Weils bester Topscorer. „Wir spielen nicht schlecht. Wir stehen ja nicht ohne Grund so weit oben. Aber uns fehlen eben dann doch noch ein paar Sachen. Daher spreche ich auch nicht so gerne über das Thema Aufstieg“, erklärt Nguyen. Spitzenreiter Herdern hat sein Heimspiel im Duell mit dem ETSV Jahn Offenburg indes knapp mit 79:75 gewonnen. Damit haben die Weiler nun zwei Punkte Rückstand auf den Primus. Einen Platz nach oben rückte der CVJM Lörrach. Und das, obwohl die Mannschaft von Spielertrainer Aleksey Novak an diesem Wochenende spielfrei hatte. Grund dafür war die überraschende 80:82-Pleite des USC Freiburg II zuhause gegen die TS Durlach. Gegen jene Durlacher bekommen es die Lörracher am kommenden Spieltag zu tun, Weil empfängt die Freiburger Reserve.