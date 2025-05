Basketball-Bundesliga Alba schlägt MBC und steht in den Playoffs

Die Partie vor 5.891 Zuschauern in Berlin begann komplett anders als das vergangene Duell vor knapp 14 Tagen, das Alba an gleicher Stätte noch souverän 90:62 gewonnen hatte. Denn die Gastgeber hatten zunächst Probleme, in die Partie zu finden und lagen erst einmal zurück (6:10). Der MBC traf vor allem aus der Distanz, Alba hingegen ließ zu viele Chancen liegen.

MBC legt in der Halbzeit Protest ein

Doch am Ende des ersten Viertels kamen die Gastgeber besser in Schwung. Sie verteidigten intensiver und die Gäste taten sich immer schwerer, zu punkten. So konnte sich Alba bis zur Halbzeit Stück für Stück absetzen. Alba bekam in der Halbzeitpause noch einen Punkt dazu, weil bei einem Freiwurf von Yanni Wetzell ein MBC-Spieler noch mit den Fingern dran war und der Korb nicht einen Punkt, sondern dann zwei Punkte wert war. Daraufhin legte der MBC Protest gegen die Spielwertung ein.