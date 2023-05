Basketball-Bundesliga Meister vor dem Playoff-K.o.: Alba patzt erneut gegen Ulm

Ulm hielt auch gegen eine stärker werdende Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez dagegen und holte sich den zweiten Erfolg in der Viertelfinale-Serie in Berlin. Erfolgreichster Schütze bei Alba war Jaleen Smith mit 17 Punkten. Caboclo (22 Zähler) und Klepeisz (19) trafen für den Sieger am besten.