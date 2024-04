Basketball Chemnitz plant mit Pastore: "Einfach weitere neun Jahre"

"Rodrigo Pastore ist maßgeblicher Baumeister dieses Projekts und wie es sich entwickelt hat. Er hat vieles prozessorientiert vorangetrieben, es war eine kontinuierliche Entwicklung. Daran bauen wir uns auf, das wollen wir fortsetzen. Warum nicht nochmal neun Jahre?", sagte Herhold.

Pastore ist in Chemnitz seit 2015 im Amt und führte den Club erst in die Bundesliga und dann in den Europapokal. Am Mittwoch (19.00 Uhr/Fiba auf Youtube) steht im Fiba Europe Cup das Final-Hinspiel gegen Bahcesehir Koleji aus der Türkei an.