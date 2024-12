Basketball: CVJM bezwingt den Primus

„Es war so, wie es immer sein sollte. Wir haben unser Spiel durchgezogen. Jeder hat seine Aufgaben erfüllt“, freut sich Lörrachs Spielertrainer Aleksey Novak nach dem 79:64-Erfolg über Primus Herdern. „In der Defense wurde super kommuniziert. Wir haben die Herdener nicht einfach Punkte machen lassen“, so Novak weiter, der mit 21 Punkten hinter Stephan Kühnhardt (23) Lörrachs bester Scorer war.

Noch ein letztesHeimmatch in diesem Jahr

Die Lerchenstädter hielten über die gesamte Spielzeit ihr gutes Level aufrecht. Auch als Herdern auf Zone umgestellt hat und kurz nach der Halbzeit zum ersten Mal in Führung gegangen war, haben sich die Lörracher nicht beirren lassen und weiter gemacht. Den knappen Vorsprung baute der CVJM im letzten Viertel aus, nachdem die Gäste ihr System erneut gewechselt hatten. Während sich das Gros der Liga bereits in die kurze Winterpause verabschiedet hat, steht für Lörrach am kommenden Wochenende noch eine letzte Partie in diesem Kalenderjahr auf der Agenda, wenn der ETSV Jahn Offenburg zu Gast in der Halle der Neumattschule sein wird.

Punkte für Lörrach: Kühnhardt 23, Novak 21, Rügert 13, Yilmaz Hacioglu 9, Beresh 8, Körte 4, Pavlow 1.