Basketball: CVJM feiert vierten Sieg am Stück

Erfolgreich ist der TV Weil ins Jahr 2025 gestartet. Zuhause bezwangen die Grenzstädter die TS Durlach mit 69:61. Damit bleiben die Weiler punktgleich mit Spitzenreiter Herdern auf Rang zwei. „Es war ganz gut. Wir waren fast die ganze Zeit mit 20 Punkten vorne. Am Ende haben wir etwas nachgelassen, da wir viel rotiert haben. Der Sieg war aber nie in Gefahr“, quittiert Weils Teamsprecher Trieu Nguyen, der selbst acht Punkte zum neunten Saisonsieg beisteuerte. Bester Werfer an diesem Tag auf Seiten der Weiler war Murat Hacioglu mit 20 Punkten.